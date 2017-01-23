В Центробанке Азербайджана состоялось заседание

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Состоялось широкое заседание правления Центробанка Азербайджана (ЦБА), посвященное итогам 2016 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На заседании с участием руководителей структурных подразделений и региональных территориальных управлений председатель ЦБА Эльман Рустамов в своем выступлении отметил, что за отчетный период воздействие на экономику Азербайджана происходящих в мировой экономике процессов продолжилось. В связи с этим еще больше актуализировался вопрос усиления устойчивости национальной экономики.

Отмечается, что либерализация курсового режима стала объективной реальностью в текущих экономических условиях, и одним из эффективных шагов по повышению платежного баланса и стратегической устойчивости валютных резервов, а также эффективной защите национальной экономики от негативных влияний глобальной экономики.