Баку. 24 января. REPORT.AZ/ К концу 2015 года в Азербайджане сумма страховой выплаты на душу населения составит 50 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственной службы страхового надзора министерства финансов Махир Абдуллаев. Он отметил, что сейчас эта сумма составляет 41,50 манатов. Таким образом, в стране прогнозируется рост страховых взносов на душу населения на 20,48%.

По информации Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), в 2014 году 28 страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых взносов на сумму примерно 429,2 млн. манатов, что на 5,8% или же 23,5 млн. манатов больше, чем в 2013 году.

В прошлом году сумма страховых выплат составила 157,1 млн. манатов, что на 28% или же 34,3 млн. манатов больше, чем в 2013 году.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов приходилось 36,6 манатов страховых выплат. В 2013 году этот показатель был равен 30,3 манатам.