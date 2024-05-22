В Азербайджане сумма проблемных кредитов сократилась на 22%

По состоянию на 1 мая текущего года сумма просроченной задолженности по кредитам в Азербайджане составила 462,2 млн манатов, что на 1,8% меньше, чем 1 апреля.

По состоянию на 1 мая текущего года сумма просроченной задолженности по кредитам в Азербайджане составила 462,2 млн манатов, что на 1,8% меньше, чем 1 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма проблемных кредитов в стране увеличилась на 5,6% по сравнению с началом года, а за последний год снизилась на 21,9%.

К концу апреля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,8%. К концу марта этот показатель составлял 1,9%, к концу декабря прошлого года - 1,8%, а к концу апреля прошлого года - 2,8%.