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В Азербайджане сумма проблемных кредитов сократилась на 22%

В Азербайджане сумма проблемных кредитов сократилась на 22% По состоянию на 1 мая текущего года сумма просроченной задолженности по кредитам в Азербайджане составила 462,2 млн манатов, что на 1,8% меньше, чем 1 апреля.
Финансы
22 мая 2024 г. 12:55
В Азербайджане сумма проблемных кредитов сократилась на 22%

По состоянию на 1 мая текущего года сумма просроченной задолженности по кредитам в Азербайджане составила 462,2 млн манатов, что на 1,8% меньше, чем 1 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма проблемных кредитов в стране увеличилась на 5,6% по сравнению с началом года, а за последний год снизилась на 21,9%.

К концу апреля удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 1,8%. К концу марта этот показатель составлял 1,9%, к концу декабря прошлого года - 1,8%, а к концу апреля прошлого года - 2,8%.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 22% drop in troubled loans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 22 % azalıb

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