В Азербайджане расходы на оплату труда вырастут более чем на 5%

В этом году в Азербайджане расходы на оплату труда составят 10 млрд 247,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз ​​​​​​​Министерства финансов.

Согласно информации, это на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом.