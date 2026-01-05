В Азербайджане расходы на оплату труда вырастут более чем на 5%
Финансы
- 05 января, 2026
- 14:46
В этом году в Азербайджане расходы на оплату труда составят 10 млрд 247,3 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз Министерства финансов.
Согласно информации, это на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом.
