    В Азербайджане расходы на оплату труда вырастут более чем на 5%

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 14:46
    В этом году в Азербайджане расходы на оплату труда составят 10 млрд 247,3 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз ​​​​​​​Министерства финансов.

    Согласно информации, это на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом.

    Azərbaycanda əməyin ödənişi xərcləri 5 %-dən çox artırılıb
    Payroll expenses in Azerbaijan to increase by over 5%

