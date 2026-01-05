Azərbaycanda əməyin ödənişi xərcləri 5 %-dən çox artırılıb
Maliyyə
- 05 yanvar, 2026
- 14:31
Bu il Azərbaycanda əməyin ödənişi xərclərinin 10 milyard 247,3 milyon manat olması gözlənilir.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən illə müqayisədə 5,4 % çoxdur.
