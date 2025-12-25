В Азербайджане будет внедрена Система национальных счетов ООН.

Как сообщает Report, последняя версия Система национальных счетов (MHS-2025), принятая Статистической комиссией ООН, будет применяться и в Азербайджане.

Это предусмотрено в Государственной программе "Развитие официальной статистики на 2026–2030 годы", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Основным исполнителем назначена Государственная служба статистики, а соисполнителями - Министерства экономики и финансов.

Соответствующие ведомства разработают план действий по внедрению MHS–2025 в Азербайджане с учетом международного опыта.