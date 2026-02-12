Азербайджан и Болгария подписали соглашение о создании парка "Шуша"
- 12 февраля, 2026
- 09:56
Правительства Азербайджана и Болгарии подписали соглашение о закладке в болгарском городе Велико-Тырново парка "Шуша".
Об этом сообщили Report в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.
Соглашение о создании и реконструкции парка было подписано в рамках визита председателя комитета Анара Гулиева в Болгарию.
"Документ имеет важное значение для развития культурно-гуманитарных связей между двумя странами, определяет правовую основу сотрудничества сторон и реализации проекта по созданию и обновлению парка "Шуша", - добавили в Госкомитете.
Напомним, о закладке парка "Шуша" в Велико-Тырново стало известно в конце минувшего года. Президент Болгарии Румен Радев сообщил об этом в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Отметим, город Шуша и Велико-Тырново стали городами-побратимами в сентябре 2022 года.