Забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в Германии

Германская авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов в четверг, поскольку пилоты и бортпроводники устроили однодневную забастовку в ответ на затяжные переговоры по заключению трудового договора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Забастовка привела к отмене как коммерческих, так и грузовых рейсов. К тому же забастовка происходит за день до прибытия мировых лидеров на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Авиакомпания ожидает массовую отмену рейсов, хотя не предоставила конкретных цифр из-за постоянно меняющейся ситуации.

Однако Ассоциация немецких аэропортов оценила, что будет отменено более 460 рейсов, что непосредственно коснется около 69 тыс. пассажиров.

Lufthansa заявила, что стремится ограничить последствия, перебронировав билеты пассажиров на рейсы других авиакомпаний группы, в которую входят Austrian Airlines, Eurowings и Swiss. Пассажиры также могут обменять билеты на проезд поездом Deutsche Bahn.

Забастовка стала следствием провала переговоров между Lufthansa и профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit по вопросу финансирования пенсий и неудачных переговоров с профсоюзом UFO, представляющим интересы бортпроводников, по поводу нового трудового соглашения.