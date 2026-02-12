Almaniyada yüzlərlə reys ləğv edilib
Almaniyanın "Lufthansa" aviaşirkətinin pilotları və bort bələdçilərinin birgünlük tətil keçirməsi səbəbindən cümə axşamı aviaşirkətin yüzlərlə reysi ləğv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
Əmək müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı danışıqların uzanması ilə əlaqədar keçirilən tətil həm kommersiya, həm də yük reyslərinin ləğvinə gətirib çıxarıb. Üstəlik, tətil dünya liderlərinin Münxen Təhlükəsizlik Konfransına gəlişindən bir gün əvvəl baş verir.
Aviaşirkət reyslərinin kütləvi ləğvini gözləyir, lakin vəziyyətin tez-tez dəyişməsi ilə əlaqədar konkret rəqəmlər təqdim etməyib.
Almaniya Hava Limanları Assosiasiyasının qiymətləndirmələrinə görə, 460-dan çox reys ləğv ediləcək ki, bu da təxminən 69 min sərnişinə təsir edəcək.
"Lufthansa"dan bildirilib ki, aviaşirkət sərnişinlərin biletlərini qrupun tərkibinə daxil olan "Austrian Airlines", "Eurowings" və "Swiss" aviaşirkətlərinin reyslərinə yenidən bron etməklə nəticələri məhdudlaşdırmağa çalışır. Sərnişinlər həmçinin biletlərini "Deutsche Bahn" qatarına gediş biletlərinə dəyişdirə bilərlər.