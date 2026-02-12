İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Almaniyada yüzlərlə reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 10:36
    Almaniyada yüzlərlə reys ləğv edilib

    Almaniyanın "Lufthansa" aviaşirkətinin pilotları və bort bələdçilərinin birgünlük tətil keçirməsi səbəbindən cümə axşamı aviaşirkətin yüzlərlə reysi ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Əmək müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı danışıqların uzanması ilə əlaqədar keçirilən tətil həm kommersiya, həm də yük reyslərinin ləğvinə gətirib çıxarıb. Üstəlik, tətil dünya liderlərinin Münxen Təhlükəsizlik Konfransına gəlişindən bir gün əvvəl baş verir.

    Aviaşirkət reyslərinin kütləvi ləğvini gözləyir, lakin vəziyyətin tez-tez dəyişməsi ilə əlaqədar konkret rəqəmlər təqdim etməyib.

    Almaniya Hava Limanları Assosiasiyasının qiymətləndirmələrinə görə, 460-dan çox reys ləğv ediləcək ki, bu da təxminən 69 min sərnişinə təsir edəcək.

    "Lufthansa"dan bildirilib ki, aviaşirkət sərnişinlərin biletlərini qrupun tərkibinə daxil olan "Austrian Airlines", "Eurowings" və "Swiss" aviaşirkətlərinin reyslərinə yenidən bron etməklə nəticələri məhdudlaşdırmağa çalışır. Sərnişinlər həmçinin biletlərini "Deutsche Bahn" qatarına gediş biletlərinə dəyişdirə bilərlər.

    Almaniya Tətil Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в Германии
    Lufthansa says Thursday pilot strike is needless escalation

    Son xəbərlər

    11:25

    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:23

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    11:22

    AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər verib

    Maliyyə
    11:22

    Dövlət Xidməti İnsan Resurslarının İntelektual qiymətləndirmə Sistemini tətbiq edib

    İKT
    11:21

    "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri bu gün, saat 12:00-da satışa çıxacaq

    Futbol
    11:16

    Həftəsonu 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:15
    Foto

    "Trendyolmilla" ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası

    Biznes
    11:14

    "Turan Tovuz" Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    11:11

    Cey Di Vens Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti