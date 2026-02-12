В Сумгайыте сгорел дом, есть погибший
Происшествия
- 12 февраля, 2026
- 10:05
В частном жилом доме в городе Сумгайыте произошел пожар, погиб один человек.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Причины инцидента выясняются.
Последние новости
10:18
Забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в ГерманииДругие страны
10:05
Фото
Видео
В Сумгайыте сгорел дом, есть погибшийПроисшествия
09:56
Фото
Азербайджан и Болгария подписали соглашение о создании парка "Шуша"Инфраструктура
09:50
Цена азербайджанской нефти превысила $72Энергетика
09:45
В Гусаре 33-летний мужчина скончался от отравления дымомПроисшествия
09:39
В Южной Корее 180 военных признаны соучастниками попытки ввести военное положениеДругие страны
09:23
Два человека погибли в результате ДТП в АрменииВ регионе
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2026)Финансы
09:10