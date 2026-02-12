Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Сумгайыте сгорел дом, есть погибший

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 10:05
    В Сумгайыте сгорел дом, есть погибший

    В частном жилом доме в городе Сумгайыте произошел пожар, погиб один человек.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    Причины инцидента выясняются.

    Фото
