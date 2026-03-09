Эрдоган: В войну в Иране могут быть втянуты страны Южного Кавказа, Азии и Европы
В регионе
- 09 марта, 2026
- 22:16
Война США и Израиля против Ирана может расшириться на Турцию, страны Персидского залива, Азии, Южного Кавказа и Европы.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ифтаре, организованном для аккредитованных в стране дипломатов.
Он подчеркнул, что Турция сделает все возможное для предотвращения вовлечения других стран в данный конфликт и установления мира и стабильности в регионе.
По его словам, атаки иранских беспилотников на Азербайджан были осуждены Турцией: "Мы неоднократно говорили, что атаки Ирана на другие страны региона, в первую очередь на Азербайджан, являются ошибкой".
Президент Турции заявил, что последствия нынешней войны США, Израиля и Ирана затронут весь мир.
