    Эрдоган: В войну в Иране могут быть втянуты страны Южного Кавказа, Азии и Европы

    • 09 марта, 2026
    • 22:16
    Эрдоган: В войну в Иране могут быть втянуты страны Южного Кавказа, Азии и Европы

    Война США и Израиля против Ирана может расшириться на Турцию, страны Персидского залива, Азии, Южного Кавказа и Европы.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ифтаре, организованном для аккредитованных в стране дипломатов.

    Он подчеркнул, что Турция сделает все возможное для предотвращения вовлечения других стран в данный конфликт и установления мира и стабильности в регионе.

    По его словам, атаки иранских беспилотников на Азербайджан были осуждены Турцией: "Мы неоднократно говорили, что атаки Ирана на другие страны региона, в первую очередь на Азербайджан, являются ошибкой".

    Президент Турции заявил, что последствия нынешней войны США, Израиля и Ирана затронут весь мир.

    Ərdoğan: İrandakı savaş Cənubi Qafqazdan Asiya və Avropaya qədər yayıla bilər
