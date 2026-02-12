Sumqayıtda ev yanıb, bir nəfər ölüb
Hadisə
- 12 fevral, 2026
- 09:53
Sumqayıt şəhərində fərdi yaşayış evində yanğın olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə beton zavod ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, yanğın zamanı bir nəfər ölüb.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Hazırda hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
