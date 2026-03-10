Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 22:52
ABŞ Dövlət Departamenti bu gün İsveçə 930 milyon dollara "M142 HIMARS" reaktiv yaylım atəş sistemlərinin satışı üzrə sazişi təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin məlumatında bildirilib.
Buna 20 buraxılış qurğusu, 140 idarə olunan mərmi komplekti, "AN/PRC-158" və "AN/PRC-160" radiostansiyaları, eləcə də digər rabitə avadanlığı və ehtiyat hissələri daxildir.
Son xəbərlər
23:32
BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdurRegion
23:22
BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:05
Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıbRegion
23:02
Pentaqon İrana qarşı əməliyyatda təxminən 140 hərbçinin yaralandığını açıqlayıbDigər ölkələr
22:57
Foto
Zəfər Əliyev Avropa çempionatında bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB-4Fərdi
22:52
Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
22:41
Kaxaber Sxadadze: "Sabah" kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz"Futbol
22:36
Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
22:30