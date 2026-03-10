İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 22:52
    Dövlət Departamenti İsveçə M142 HIMARS sisteminin satışını təsdiqləyib

    ABŞ Dövlət Departamenti bu gün İsveçə 930 milyon dollara "M142 HIMARS" reaktiv yaylım atəş sistemlərinin satışı üzrə sazişi təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin məlumatında bildirilib.

    Buna 20 buraxılış qurğusu, 140 idarə olunan mərmi komplekti, "AN/PRC-158" və "AN/PRC-160" radiostansiyaları, eləcə də digər rabitə avadanlığı və ehtiyat hissələri daxildir.

    ABŞ İsveç
    Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн
    US State Department OKs potential sale of rocket systems to Sweden

    Son xəbərlər

    23:32

    BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdur

    Region
    23:22

    BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:05

    Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıb

    Region
    23:02

    Pentaqon İrana qarşı əməliyyatda təxminən 140 hərbçinin yaralandığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:57
    Foto

    Zəfər Əliyev Avropa çempionatında bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    22:52

    Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:41

    Kaxaber Sxadadze: "Sabah" kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz"

    Futbol
    22:36

    Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    22:30

    ŞKTR Baş naziri TDT-nin Bakıda keçiriləcək toplantısına dəvət edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti