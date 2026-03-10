Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 22:11
Государственный департамент США во вторник уведомил об одобрении сделки по продаже Швеции реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS за $930 млн.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о 20 пусковых установках, 140 комплектах управляемых снарядов, радиостанциях AN/PRC-158 и AN/PRC-160, а также другом оборудовании связи и запчастях.
