Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн

Государственный департамент США во вторник уведомил об одобрении сделки по продаже Швеции реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS за $930 млн.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о 20 пусковых установках, 140 комплектах управляемых снарядов, радиостанциях AN/PRC-158 и AN/PRC-160, а также другом оборудовании связи и запчастях.