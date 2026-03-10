Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 22:11
    Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн

    Государственный департамент США во вторник уведомил об одобрении сделки по продаже Швеции реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS за $930 млн.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

    Речь идет о 20 пусковых установках, 140 комплектах управляемых снарядов, радиостанциях AN/PRC-158 и AN/PRC-160, а также другом оборудовании связи и запчастях.

    Госдепартамент США продажа вооружения Швеция
    Ты - Король

    Последние новости

    22:29

    Азербайджанский борец Рамик Гейбатов взял бронзу чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    22:24

    Байрактар ​​и Пашинян обсудили ядерную энергетику

    В регионе
    22:11

    Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн

    Другие страны
    21:53

    Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектов

    В регионе
    21:51

    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сына

    Происшествия
    21:46

    Британский корабль HMS Dragon направляется в Восточное Средиземноморье

    Другие страны
    21:33

    В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломата

    Другие страны
    21:31

    В финал чемпионата Европы вышли еще два азербайджанских борца - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    21:28

    СМИ: Число жертв наводнений в Кении выросло до 49

    Другие страны
    Лента новостей