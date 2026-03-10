İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kaxaber Sxadadze: "Sabah" kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz"

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 22:41
    Kaxaber Sxadadze: Sabah kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz

    "Sabah" kimi komanda ilə matçda böyük boşluqlar buraxmaq olmaz.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qəbələ"nin baş məşqçisi Kaxaber Sxadadze Misli Premyer Liqasının XXIII turunun "Sabah" ilə oyunsonrası mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis böyükhesablı məğlubiyyəti şərh edib:

    "Bu gün böyük hesabla məğlub olduq. Əlbəttə ki, belə hallarda məşqçi məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Bu oyunu təhlil edib səhvlərimizdən nəticə çıxarmalıyıq. Nələri səhv etdiyimizi aşkara çıxarmalıyıq. Oyunçularımızın əksəriyyəti birmənalı olaraq bugünkü oyuna hazır deyildi. İki çox sadə səhvlərdən qol buraxdıq. Ondan sonra isə rəqib müdafiəmizdəki boşluqlardan istifadə etdi. "Sabah" kimi komandaya qarşı bu cür boşluqlar yaratmaq olmaz. Çünki onlar bu boşluqlardan istifadə edirlər. Bundan sonra isə hesab arasındakı fərq artmağa başladı. Əlbəttə ki, təhlil etməliyik. Danışacaq çox şey yoxdur".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Qəbələ" oyunu ev sahiblərinin 7:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Kaxaber Sxadadze Premyer Liqa Qəbələ klubu XXIII tur

    Son xəbərlər

    23:32

    BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdur

    Region
    23:22

    BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:05

    Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıb

    Region
    23:02

    Pentaqon İrana qarşı əməliyyatda təxminən 140 hərbçinin yaralandığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:57
    Foto

    Zəfər Əliyev Avropa çempionatında bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    22:52

    Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:41

    Kaxaber Sxadadze: "Sabah" kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz"

    Futbol
    22:36

    Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    22:30

    ŞKTR Baş naziri TDT-nin Bakıda keçiriləcək toplantısına dəvət edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti