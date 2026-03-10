Erməni rəqibini məğlub edən Musa Ağayev bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
- 10 mart, 2026
- 22:05
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Musa Ağayev (65 kq) erməni rəqibi Arman Musikyanı məğlub edərək bürünc medal qazanıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Vasif Bağırov (57 kq) gümüş medal qazanıb.
