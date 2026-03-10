Erməni rəqibini məğlub edən Musa Ağayev bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Musa Ağayev (65 kq) erməni rəqibi Arman Musikyanı məğlub edərək bürünc medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Vasif Bağırov (57 kq) gümüş medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycan ilk medalını qazanıb.

    Vasif Bağırov (57 kq) finalda rusiyalı Alanday Ondara məğlub olaraq gümüş medala sahib çıxıb.

    Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatı martın 15-nə qədər davam edəcək.

