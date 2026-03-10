Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Муса Агаев одолел армянского борца и поборется за бронзу на ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

    • 10 марта, 2026
    • 21:50
    Муса Агаев одолел армянского борца и поборется за бронзу на ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский борец Муса Агаев (65 кг) одолел армянского соперника Армана Мусикяна на Чемпионате Европы U-23 в Сербии.

    Как сообщает Report, тем самым М.Агаев получил возможность побороться за бронзовую медаль.

    Отметим, что ранее Васиф Багиров (57 кг) взял серебро ЧЕ.

    Азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, медаль стала первой для азербайджанских спортсменов на турнире.

    В финале Васиф Багиров уступил россиянину Аяндаю Ондару и взял серебряную медаль.

    Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.

    чемпионат Европы вольная борьба серебряная медаль
    Erməni rəqibini məğlub edən Musa Ağayev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB
