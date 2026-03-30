Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Вучич заявил о предотвращении "большой угрозы" после местных выборов в Сербии

    Другие страны
    • 30 марта, 2026
    • 02:07
    Вучич заявил о предотвращении большой угрозы после местных выборов в Сербии

    Президент Сербии, член президиума Сербской прогрессивной партии (SNS) Александар Вучич выступил с заявлением по итогам прошедших накануне местных выборов в 10 городах и муниципалитетах страны, заявив, что "большая угроза" была предотвращена в последний момент.

    Как передает балканское бюро Report, глава государства отметил, что страну ожидает непростой период.

    Он подчеркнул, что в этих условиях будут предприняты шаги для обеспечения единства и сплоченности в стране.

    "Я скажу лишь несколько слов и надеюсь, что после событий сегодняшнего дня и вечера некоторые прекратят давление и кампанию по дискредитации в отношении людей с иным мнением. Сегодня нам удалось в последний момент предотвратить большую угрозу. Некоторые демонстрировали оружие, оказывали давление и угрожали гражданам. Даже отдельные СМИ вмешивались в работу колл-центров. Похоже, они не понимают, что телефонные звонки с целью побудить сторонников участвовать в выборах являются нормальной демократической практикой. Это один из ключевых элементов политической деятельности в любой цивилизованной стране. Однако в ряде случаев ненависть влияет на способность людей мыслить, и они уже не могут отличить правильное от неправильного", - заявил Вучич.

    А.Вучич также отметил, что наибольшие показатели зафиксированы в Кладово, добавив, что борьба будет сложной.

    "Наблюдается тенденция к росту процентных показателей. Спешить не стоит. Впереди - неопределенная и непростая борьба", - сказал он.

    Напомним, накануне в Сербии прошли местные выборы в 10 городах и муниципалитетах.

    Александар Вучич Выборы в Сербии
    Aleksandar Vuçiç: Böyük təhlükənin qarşısını son anda ala bildik

    Последние новости

    02:07

    Вучич заявил о предотвращении "большой угрозы" после местных выборов в Сербии

    Другие страны
    01:46

    Иран назвал резиденции военных и чиновников противников законными целями

    В регионе
    01:19

    МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя

    В регионе
    00:53
    Фото
    Видео

    В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

    Происшествия
    00:22

    Израиль нанес удары по военной промышленности Ирана в районе Тегерана

    В регионе
    23:55

    В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и Альборзе

    В регионе
    23:38

    Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

    Другие страны
    23:21

    Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в Ираке

    Другие страны
    23:03

    В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракеты

    Другие страны
    Лента новостей