Вучич заявил о предотвращении "большой угрозы" после местных выборов в Сербии

Президент Сербии, член президиума Сербской прогрессивной партии (SNS) Александар Вучич выступил с заявлением по итогам прошедших накануне местных выборов в 10 городах и муниципалитетах страны, заявив, что "большая угроза" была предотвращена в последний момент.

Как передает балканское бюро Report, глава государства отметил, что страну ожидает непростой период.

Он подчеркнул, что в этих условиях будут предприняты шаги для обеспечения единства и сплоченности в стране.

"Я скажу лишь несколько слов и надеюсь, что после событий сегодняшнего дня и вечера некоторые прекратят давление и кампанию по дискредитации в отношении людей с иным мнением. Сегодня нам удалось в последний момент предотвратить большую угрозу. Некоторые демонстрировали оружие, оказывали давление и угрожали гражданам. Даже отдельные СМИ вмешивались в работу колл-центров. Похоже, они не понимают, что телефонные звонки с целью побудить сторонников участвовать в выборах являются нормальной демократической практикой. Это один из ключевых элементов политической деятельности в любой цивилизованной стране. Однако в ряде случаев ненависть влияет на способность людей мыслить, и они уже не могут отличить правильное от неправильного", - заявил Вучич.

А.Вучич также отметил, что наибольшие показатели зафиксированы в Кладово, добавив, что борьба будет сложной.

"Наблюдается тенденция к росту процентных показателей. Спешить не стоит. Впереди - неопределенная и непростая борьба", - сказал он.

