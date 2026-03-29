В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и Альборзе
- 29 марта, 2026
- 23:55
Целенаправленные атаки были совершены на объекты электроэнергетического сектора Ирана в столице и провинции Альборз.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики страны Аббас Алиабади, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.
"Целенаправленные атаки проведены на объекты электроэнергетического сектора в районах Тегерана и в провинции Альборз", - отметил он.
По словам министра, в Тегеране и городе Кередж зафиксированы отключения электроэнергии, в настоящее время ремонтные бригады работают над устранением последствий.
00:22
Израиль нанес удары по военной промышленности Ирана в районе ТегеранаДругие страны
23:55
В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и АльборзеВ регионе
23:38
Израиль начал новую волну ударов по ТегерануДругие страны
23:21
Посольство США предупредило об угрозе атак на американские университеты в ИракеДругие страны
23:03
В Израиле на химпредприятии произошел пожар после падения осколка ракетыДругие страны
23:02
Фото
Видео
Премьер-министр Пакистана обсудил двусторонние отношения с главой МИД ТурцииДругие страны
22:49
В Италии из музея под Пармой украли картины Ренуара, Сезанна и МатиссаДругие страны
22:25
Фото
В Сербии сильные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких регионахДругие страны
22:08