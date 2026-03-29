    В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и Альборзе

    В регионе
    • 29 марта, 2026
    • 23:55
    В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и Альборзе

    Целенаправленные атаки были совершены на объекты электроэнергетического сектора Ирана в столице и провинции Альборз.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики страны Аббас Алиабади, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

    "Целенаправленные атаки проведены на объекты электроэнергетического сектора в районах Тегерана и в провинции Альборз", - отметил он.

    По словам министра, в Тегеране и городе Кередж зафиксированы отключения электроэнергии, в настоящее время ремонтные бригады работают над устранением последствий.

    Последние новости

