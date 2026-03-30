Иран назвал резиденции военных и чиновников противников законными целями

Иран заявил, что места пребывания военачальников и представителей властей стран, участвующих в конфликте против него, являются законными целями для ударов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба вооруженных сил исламской республики, которое привело государственное телевидение Ирана.

"Резиденции командиров и чиновников вражеских государств являются законной целью для Ирана", - отмечается в заявлении.