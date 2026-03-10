ŞKTR Baş naziri TDT-nin Bakıda keçiriləcək toplantısına dəvət edilib
- 10 mart, 2026
- 22:30
Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Baş naziri Ünal Üstel Bakıda keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) hökumət başçıları və vitse-prezidentlərinin ikinci toplantısına dəvət olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyevlə görüşünə dair "X" sosial şəbəkəsində etdiyi paylaşımda bildirib.
"ŞKTR-nin Baş naziri Ünal Üstelin də Bakıya dəvət olunmasını Türk dünyası həmrəyliyi və qardaşlıq hüququnun təbii təzahürü olaraq görürük", - o qeyd edib.
Qeyd edək ki, cari ilin aprelin 2-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin hökumət başçılarının/vitse-prezidentinin ikinci görüşü keçiriləcək. Birinci toplantı ötən ilin sentyabrında Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə baş tutmuşdu.
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 10, 2026
Türk dünyasının karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak hareket etmesi ve devletler arası eşgüdümün artması hayati bir önem… pic.twitter.com/M3nc0X7D7L