Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в Баку

    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 22:45
    Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в Баку

    Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель приглашен на второе заседание глав правительств и вице-президентов Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Баку.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз по итогам встречи с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым.

    "Приглашение премьер-министра ТРСК Унала Устеля в Баку мы рассматриваем как естественное проявление солидарности тюркского мира", - отметил Йылмаз.

    Отметим, что 2 апреля в Баку состоится второе заседание глав правительств/вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств. Первое заседание прошло в сентябре прошлого года в столице Кыргызстана Бишкеке.

    ТРСК заседание вице-президент Джевдет Йылмаз ОТГ
    ŞKTR Baş naziri TDT-nin Bakıda keçiriləcək toplantısına dəvət edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:22
    Фото

    Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    23:12

    В Джульфе завтра будут локальные отключения света

    Энергетика
    23:07

    Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане

    Другие страны
    22:53

    Пентагон сообщил о ранении около 140 военных в операции против Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:45

    Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в Баку

    Внешняя политика
    22:24

    Байрактар ​​и Пашинян обсудили ядерную энергетику

    В регионе
    22:11

    Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млн

    Другие страны
    21:53

    Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектов

    В регионе
    21:51

    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сына

    Происшествия
    Лента новостей