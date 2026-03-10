Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в Баку
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 22:45
Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель приглашен на второе заседание глав правительств и вице-президентов Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Баку.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз по итогам встречи с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым.
"Приглашение премьер-министра ТРСК Унала Устеля в Баку мы рассматриваем как естественное проявление солидарности тюркского мира", - отметил Йылмаз.
Отметим, что 2 апреля в Баку состоится второе заседание глав правительств/вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств. Первое заседание прошло в сентябре прошлого года в столице Кыргызстана Бишкеке.
Последние новости
23:22
Фото
Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО-4Индивидуальные
23:12
В Джульфе завтра будут локальные отключения светаЭнергетика
23:07
Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание по ситуации в ЛиванеДругие страны
22:53
Пентагон сообщил о ранении около 140 военных в операции против Ирана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:45
Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в БакуВнешняя политика
22:24
Байрактар и Пашинян обсудили ядерную энергетикуВ регионе
22:11
Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млнДругие страны
21:53
Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектовВ регионе
21:51