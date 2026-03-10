Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в Баку

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель приглашен на второе заседание глав правительств и вице-президентов Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Баку.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз по итогам встречи с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым.

"Приглашение премьер-министра ТРСК Унала Устеля в Баку мы рассматриваем как естественное проявление солидарности тюркского мира", - отметил Йылмаз.

Отметим, что 2 апреля в Баку состоится второе заседание глав правительств/вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств. Первое заседание прошло в сентябре прошлого года в столице Кыргызстана Бишкеке.