    Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 10 mart, 2026
    • 22:36
    Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yeni çəkilən 110 kilovoltluq hava elektrik verilişi xəttlərinin istismara verilməsi ilə əlaqədar 35/10 kV-luq Əbrəqunus yarımstansiyasını qidalandıran 35 kilovoltluq "Əbrəqunus" hava elektrik verilişi xətti razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.

    Bununla əlaqədar Xoşkeşin, Teyvaz, Milax, Ərəfsə, Saltaq, Bənəniyar, Kırna, Ləkətağ və Boyəhməd kəndlərində saat 13:30-dan 15:00-dək elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Culfa elektrik enerjisi fasilə
    В Джульфе завтра будут локальные отключения света

