İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.03.2026)

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.03.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    100,65

    0,49

    39,80

    Neft WTI (dollar/barel)

    95,70

    1,25

    38,28

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 107,10

    - 49,30

    766,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 677,85

    - 739,42

    - 1 385,44

    S&P 500

    6 672,62

    - 103,18

    - 172,88

    Nasdaq

    22 311,98

    - 404,15

    - 930,01

    Nikkei

    53 796,18

    - 383,29

    3 456,70

    Dax

    23 589,65

    - 50,38

    - 900,76

    FTSE 100

    10 305,15

    - 48,62

    373,77

    CAC 40 INDEX

    7 984,44

    - 57,37

    - 165,06

    Shanghai Composite

    4 129,73

    - 3,98

    160,89

    Bist 100

    13 286,12

    85,74

    2 024,60

    RTS

    1 144,30

    7,19

    30,17

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1501

    - 0,0034

    - 0,0244

    USD/GBP

    1,3331

    - 0,0035

    - 0,0142

    JPY/USD

    159,5700

    0,4700

    3,1200

    RUB/USD

    79,6035

    0,3476

    0,8535

    TRY/USD

    44,1902

    0,0772

    1,2340

    CNY/USD

    6,8851

    0,0044

    - 0,1039
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı

    Son xəbərlər

    08:53

    ABŞ təxminən 60 ölkə ilə ticarət araşdırmalarına başlayıb

    Digər ölkələr
    08:51

    "ASAN Viza" portalının türkmən dilində versiyası istifadəyə verilib

    Turizm
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.03.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Sumqayıtda evdə partlayış olub, yaralılar var

    Hadisə
    08:40

    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    08:34

    Avstraliyalı yeniyetmələrin beşdə biri qadağadan sonra hələ də sosial mediadan istifadə edir

    Digər ölkələr
    08:15

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:07

    Tramp: İranı İkinci dünya müharibəsindən bəri heç kimin yaşamadığı bir güclə vururuq

    Digər ölkələr
    07:45

    İsveç sanksiya siyahısında olan tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti