Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2026)

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 09:03
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    100,65

    0,49

    39,80

    WTI (долл/барр)

    95,70

    1,25

    38,28

    Золото (долл/унция)

    5 107,10

    - 49,30

    766,00

    Индексы

    Dow-Jones

    46 677,85

    - 739,42

    - 1 385,44

    S&P 500

    6 672,62

    - 103,18

    - 172,88

    Nasdaq

    22 311,98

    - 404,15

    - 930,01

    Nikkei

    53 796,18

    - 383,29

    3 456,70

    Dax

    23 589,65

    - 50,38

    - 900,76

    FTSE 100

    10 305,15

    - 48,62

    373,77

    CAC 40 INDEX

    7 984,44

    - 57,37

    - 165,06

    Shanghai Composite

    4 129,73

    - 3,98

    160,89

    Bist 100

    13 286,12

    85,74

    2 024,60

    RTS

    1 144,30

    7,19

    30,17

    Валюта

    USD/EUR

    1,1501

    - 0,0034

    - 0,0244

    USD/GBP

    1,3331

    - 0,0035

    - 0,0142

    JPY/USD

    159,5700

    0,4700

    3,1200

    RUB/USD

    79,6035

    0,3476

    0,8535

    TRY/USD

    44,1902

    0,0772

    1,2340

    CNY/USD

    6,8851

    0,0044

    - 0,1039
    Ключевые показатели Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.03.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:56

    Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлению

    Другие страны
    09:55

    Цены на нефть марки Brent составили $100,35 за баррель

    Энергетика
    09:54

    Начался второй день XIII Глобального Бакинского форума

    Внешняя политика
    09:41
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к WUF13 и World Environment Day

    Экология
    09:40

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $105

    Энергетика
    09:32

    Борцы греко-римского стиля Азербайджана стартуют на ЧЕ U-23 в Сербии

    Индивидуальные
    09:28

    На Солнце вечером ожидаются слабые и средние магнитные бури

    Это интересно
    09:19

    События на Ближнем Востоке повышают интерес к углю

    Энергетика
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей