Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.03.2026)
Финансы
- 13 марта, 2026
- 09:03
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
100,65
|
0,49
|
39,80
|
WTI (долл/барр)
|
95,70
|
1,25
|
38,28
|
Золото (долл/унция)
|
5 107,10
|
- 49,30
|
766,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 677,85
|
- 739,42
|
- 1 385,44
|
S&P 500
|
6 672,62
|
- 103,18
|
- 172,88
|
Nasdaq
|
22 311,98
|
- 404,15
|
- 930,01
|
Nikkei
|
53 796,18
|
- 383,29
|
3 456,70
|
Dax
|
23 589,65
|
- 50,38
|
- 900,76
|
FTSE 100
|
10 305,15
|
- 48,62
|
373,77
|
CAC 40 INDEX
|
7 984,44
|
- 57,37
|
- 165,06
|
Shanghai Composite
|
4 129,73
|
- 3,98
|
160,89
|
Bist 100
|
13 286,12
|
85,74
|
2 024,60
|
RTS
|
1 144,30
|
7,19
|
30,17
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1501
|
- 0,0034
|
- 0,0244
|
USD/GBP
|
1,3331
|
- 0,0035
|
- 0,0142
|
JPY/USD
|
159,5700
|
0,4700
|
3,1200
|
RUB/USD
|
79,6035
|
0,3476
|
0,8535
|
TRY/USD
|
44,1902
|
0,0772
|
1,2340
|
CNY/USD
|
6,8851
|
0,0044
|
- 0,1039
