В Джульфе завтра будут локальные отключения света
Энергетика
- 10 марта, 2026
- 23:12
Завтра в некоторых районах Джульфинского района Нахчыванской АР возникнут временные перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает местное бюро Report, в связи с вводом в эксплуатацию новых 110 кВ-ных воздушных линий электропередачи питающая 35/10 кВ-ную подстанцию "Абрагунус" линия будет отключена.
В связи с этим в селах Хошкешин, Тейваз, Милах, Арафса, Салтаг, Бананияр, Кырна, Лякятаг и Бойахмед с 13:30 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии.
