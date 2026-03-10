Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Джульфе завтра будут локальные отключения света

    Энергетика
    • 10 марта, 2026
    • 23:12
    В Джульфе завтра будут локальные отключения света

    Завтра в некоторых районах Джульфинского района Нахчыванской АР возникнут временные перебои в подаче электроэнергии.

    Как сообщает местное бюро Report, в связи с вводом в эксплуатацию новых 110 кВ-ных воздушных линий электропередачи питающая 35/10 кВ-ную подстанцию "Абрагунус" линия будет отключена.

    В связи с этим в селах Хошкешин, Тейваз, Милах, Арафса, Салтаг, Бананияр, Кырна, Лякятаг и Бойахмед с 13:30 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии.

    перебои с электричеством подача электроэнергии Джульфинский район
