В Джульфе завтра будут локальные отключения света

Завтра в некоторых районах Джульфинского района Нахчыванской АР возникнут временные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает местное бюро Report, в связи с вводом в эксплуатацию новых 110 кВ-ных воздушных линий электропередачи питающая 35/10 кВ-ную подстанцию "Абрагунус" линия будет отключена.

В связи с этим в селах Хошкешин, Тейваз, Милах, Арафса, Салтаг, Бананияр, Кырна, Лякятаг и Бойахмед с 13:30 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии.