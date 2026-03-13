Avstraliyalı yeniyetmələrin beşdə biri qadağadan sonra hələ də sosial mediadan istifadə edir
- 13 mart, 2026
- 08:34
Avstraliyada yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sosial platformaların qadağan edilməsindən iki ay keçsə də, 16 yaşdan kiçik yeniyetmələrin beşdə biri hələ də sosial mediadan istifadə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu, onların yaş məhdudiyyəti metodlarının effektivliyi ilə bağlı suallar doğurur.
Valideyn nəzarəti proqram təminatı şirkəti "Qustodio"nun "Reuters" agentliyinə təqdim etdiyi hesabata görə, avstraliyalı yeniyetmələr arasında ən populyar sosial media tətbiqlərindən ikisi olan TikTok və SnapChat-dan istifadə edən 13-15 yaşlı şəxsləri sayı dekabr ayında qüvvəyə minən qadağadan əvvəl fevral ayına nisbətən azalıb, lakin onların 20%-dən çoxu hələ də bu tətbiqlərdən istifadə edir.
Bu, Avstraliyada tətbiq olunan və dünyanın bir çox yerində hökumətlər tərəfindən qəbul edilən qadağanın gənclərin onlayn davranışına təsirini göstərən ilk məlumatlardan biridir. Avstraliya hökuməti və ən azı iki universitet araşdırması qadağanın təsirini izləyib, lakin heç biri hələ məlumatları dərc etməyib.
"Qadağalara baxmayaraq valideynləri girişi bloklamayan uşaqlar platformalardan istifadə etməyə davam edir", - deyə "Qustodio"nun 2025-cü ilin sonlarından fevral ayına qədər Avstraliya ailələrindən toplanmış məlumatlara əsaslanan hesabatında bildirilir.