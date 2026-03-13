Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    После запрета социальных сетей пятая часть австралийских подростков по-прежнему пользуется ими

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 08:38
    После запрета социальных сетей пятая часть австралийских подростков по-прежнему пользуется ими

    Пятая часть австралийских подростков младше 16 лет по-прежнему пользуется социальными сетями спустя два месяца после того, как страна запретила платформам доступ для несовершеннолетних.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Сообщается, что это вызывает вопросы об эффективности используемых ими методов возрастного ограничения.

    Согласно отчету компании Qustodio, занимающейся разработкой программного обеспечения для родительского контроля, предоставленному агентству Reuters, число подростков в возрасте от 13 до 15 лет, использующих TikTok и SnapChat - одни из самых популярных приложений для социальных сетей среди австралийских подростков, - сократилось с периода до вступления запрета в силу в декабре до февраля, но все еще более 20% из них используют эти приложения.

    Эти данные - одни из первых, демонстрирующих влияние запрета на поведение молодежи в интернете после его введения в Австралии, и этот запрет перенимают правительства по всему миру. Правительство Австралии и как минимум два университетских исследования отслеживают влияние запрета, но ни одно из них пока не опубликовало данные.

    "Среди детей, чьи родители не заблокировали доступ, значительное число продолжает использовать платформы с ограниченным доступом в течение нескольких месяцев после запрета", - говорится в отчете Кустодио, основанном на данных, собранных у австралийских семей с конца 2024 года по февраль.

    В соответствии с запретом, платформы, включая Meta, Instagram, Facebook и Threads, принадлежащие Google, YouTube, TikTok и Snapchat запрещены лицам младше 16 лет. Нарушившим запрет грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов (35 миллионов долларов США).

    социальные сети дети до 16 лет Австралия
    Avstraliyalı yeniyetmələrin beşdə biri qadağadan sonra hələ də sosial mediadan istifadə edir
    Ты - Король

    Последние новости

    08:55

    Портал ASAN Viza запущен на туркменском языке

    Туризм
    08:51

    В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

    Происшествия
    08:47

    Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой процессы, происходящие в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    08:38

    После запрета социальных сетей пятая часть австралийских подростков по-прежнему пользуется ими

    Другие страны
    08:24

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Трамп: Никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

    Другие страны
    07:56

    Япония намерена участвовать в проекте США "Золотой купол"

    Другие страны
    07:38

    США расследуют практики принудительного труда в 60 странах мира

    Другие страны
    07:07

    Куба объявила об освобождении 51 заключенного после переговоров с Ватиканом

    Другие страны
    Лента новостей