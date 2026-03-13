После запрета социальных сетей пятая часть австралийских подростков по-прежнему пользуется ими

Пятая часть австралийских подростков младше 16 лет по-прежнему пользуется социальными сетями спустя два месяца после того, как страна запретила платформам доступ для несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что это вызывает вопросы об эффективности используемых ими методов возрастного ограничения.

Согласно отчету компании Qustodio, занимающейся разработкой программного обеспечения для родительского контроля, предоставленному агентству Reuters, число подростков в возрасте от 13 до 15 лет, использующих TikTok и SnapChat - одни из самых популярных приложений для социальных сетей среди австралийских подростков, - сократилось с периода до вступления запрета в силу в декабре до февраля, но все еще более 20% из них используют эти приложения.

Эти данные - одни из первых, демонстрирующих влияние запрета на поведение молодежи в интернете после его введения в Австралии, и этот запрет перенимают правительства по всему миру. Правительство Австралии и как минимум два университетских исследования отслеживают влияние запрета, но ни одно из них пока не опубликовало данные.

"Среди детей, чьи родители не заблокировали доступ, значительное число продолжает использовать платформы с ограниченным доступом в течение нескольких месяцев после запрета", - говорится в отчете Кустодио, основанном на данных, собранных у австралийских семей с конца 2024 года по февраль.

В соответствии с запретом, платформы, включая Meta, Instagram, Facebook и Threads, принадлежащие Google, YouTube, TikTok и Snapchat запрещены лицам младше 16 лет. Нарушившим запрет грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов (35 миллионов долларов США).