Sumqayıtda evdə partlayış olub, yaralılar var
Hadisə
- 13 mart, 2026
- 08:46
Sumqayıt şəhərində evdə partlayış hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 47-ci məhəllə ərazisindəki yaşayış binalarının birində qeydə alınıb.
Partlayış nəticəsində 1994-cü il təvəllüdlü Verdiyev Elçin Varyat oğlu və 1973-cü il təvəllüdlü İxtiyarov İxtiyar Ağayar oğlu xəsarət alıb.
Onlar dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
