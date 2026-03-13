Sumqayıtda evdə partlayış olub, yaralılar var

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    • 13 mart, 2026
    • 08:46
    Sumqayıt şəhərində evdə partlayış hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 47-ci məhəllə ərazisindəki yaşayış binalarının birində qeydə alınıb.

    Partlayış nəticəsində 1994-cü il təvəllüdlü Verdiyev Elçin Varyat oğlu və 1973-cü il təvəllüdlü İxtiyarov İxtiyar Ağayar oğlu xəsarət alıb.

    Onlar dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    partlayış Sumqayıt
    В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

