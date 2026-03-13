Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 13 марта, 2026
    • 08:51
    В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

    В городе Сумгайыт произошел взрыв в квартире.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован в одном из жилых домов на территории 47-го квартала города.

    В результате взрыва пострадали Эльчин Варьят оглу Вердиев, 1994 года рождения, и Ихтияр Агаяр оглу Ихтияров, 1973 года рождения.

    Они были немедленно доставлены в больницу. По факту ведется расследование.

    Sumqayıtda evdə partlayış olub, yaralılar var
