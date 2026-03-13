İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    "ASAN Viza" portalının türkmən dilində versiyası istifadəyə verilib

    Turizm
    13 mart, 2026
    • 08:51
    ASAN Viza portalının türkmən dilində versiyası istifadəyə verilib

    Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən Türkmənistan vətəndaşları üçün "ASAN Viza" portalının türkmən dilində versiyası istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikasının Türkmənistandakı Səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilir ki, portalın türkmən dilində versiyasının istifadəyə verilməsi elektron viza rəsmiləşdirilməsi prosesini Türkmənistan vətəndaşları üçün daha rahat və əlçatan etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (ASAN) və Azərbaycan Respublikasının Türkmənistandakı Səfirliyi tərəfindən həyata keçirilib.

    Hazırda Türkmənistan vətəndaşları "ASAN Viza" portalına https://www.evisa.gov.az/tk/ linki vasitəsilə daxil olaraq elektron viza müraciətlərini digər dillərlə yanaşı, türkmən dilində də edə bilərlər.

    Портал ASAN Viza запущен на туркменском языке

