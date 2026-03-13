Портал ASAN Viza запущен на туркменском языке

Для граждан Туркменистана, желающих посетить Азербайджанскую Республику, введена в эксплуатацию туркменоязычная версия портала ASAN Viza.

Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Сообщается, что запуск версии портала на туркменском языке был реализован Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN) совместно с Посольством Азербайджанской Республики в Туркменистане с целью сделать процесс оформления электронной визы более удобным и доступным для граждан Туркменистана.

В настоящее время граждане Туркменистана могут заходить на портал ASAN Viza по ссылке https://www.evisa.gov.az/tk/ и подавать заявления на получение электронной визы не только на других языках, но и на туркменском языке.