    Портал ASAN Viza запущен на туркменском языке

    Туризм
    • 13 марта, 2026
    • 08:55
    Портал ASAN Viza запущен на туркменском языке

    Для граждан Туркменистана, желающих посетить Азербайджанскую Республику, введена в эксплуатацию туркменоязычная версия портала ASAN Viza.

    Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

    Сообщается, что запуск версии портала на туркменском языке был реализован Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN) совместно с Посольством Азербайджанской Республики в Туркменистане с целью сделать процесс оформления электронной визы более удобным и доступным для граждан Туркменистана.

    В настоящее время граждане Туркменистана могут заходить на портал ASAN Viza по ссылке https://www.evisa.gov.az/tk/ и подавать заявления на получение электронной визы не только на других языках, но и на туркменском языке.

    Ты - Король

