МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации вокруг Ощадбанка

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера и выразило ему протест в связи с задержанием в Будапеште инкассаторов украинского Ощадбанка.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, до венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерного применения силы.

Ведомство также запросило информацию о законодательной инициативе руководителя фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиша о замораживании на 60 дней средств, изъятых у Ощадбанка.

Отметим, что МИД Украины 9 марта опубликовал комментарий, в котором утверждал, что задержанных в Венгрии сотрудников банка перевозили с завязанными глазами и 28 часов держали в наручниках, а часть личных вещей, изъятых при задержании, не вернули. Им также запретили въезд в Шенгенскую зону на три года.