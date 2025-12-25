Azərbaycanda BMT-nin Milli Hesablar Sistemi tətbiq ediləcək
Maliyyə
- 25 dekabr, 2025
- 13:43
BMT-nin Statistika Komissiyasının qəbul etdiyi Milli Hesablar Sisteminin son versiyası (MHS–2025) Azərbaycanda da tətbiq ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş "Rəsmi statistikanın inkişafına dair 2026–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, işlərin 2026-2030-cu illəri əhatə edəcəyi planlaşdırılır. İşlərin əsas icrası Dövlət Statistika Komitəsi, digər icraçıları isə İqtisadiyyat Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi olacaq.
Aiddiyyəti qurumlar beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə MHS–2025-in Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlayacaqlar.
Son xəbərlər
13:50
Ağdamda silah alveri edən cinayətkar dəstənin üzvlərini tutulubDigər
13:50
Azərbaycanda "yaşıl inkişafa" dair statistik göstəricilər sistemi təkmilləşdiriləcəkBiznes
13:50
Paşinyan: Azərbaycana məhsul ixracına başlamaq üçün lazımı addımlar atmağa hazırıqRegion
13:45
Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcəkDaxili siyasət
13:44
Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımı ilə bağlı statistik müayinə keçiriləcəkASK
13:43
Azərbaycanda BMT-nin Milli Hesablar Sistemi tətbiq ediləcəkMaliyyə
13:41
"Hilton Garden Inn Agdam" hotelində müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq varTurizm
13:39
Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar üzrə rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanacaqDaxili siyasət
13:38