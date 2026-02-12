С 1 июля парламент Казахстана сложит полномочия в случае принятия новой Конституции

Проект новой Конституции Казахстана предусматривает прекращение полномочий действующего парламента с 1 июля 2026 года. В случае принятия документа, парламент досрочно лишится своих полномочий.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на текст документа.

Выборы в Курултай (новый однопалатный парламент) должны быть объявлены президентом в течение месяца и проведены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу. В течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая президент должен назначить вице-президента с согласия Курултая.

Сегодня был опубликован окончательный проект новой Конституции Казахстана, в котором сказано, что срок полномочий президента - 7 лет.

"Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", - говорится в проекте.

Также допускается досрочное освобождение президента по состоянию здоровья. В этом случае Курултай (новый однопалатный парламент) образует комиссию, состоящую из депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины.

Отметим, что вчера президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что референдум по новой Конституции состоится 15 марта. Эта дата может стать новым Днем Конституции в стране.