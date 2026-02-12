Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    С 1 июля парламент Казахстана сложит полномочия в случае принятия новой Конституции

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 10:42
    С 1 июля парламент Казахстана сложит полномочия в случае принятия новой Конституции

    Проект новой Конституции Казахстана предусматривает прекращение полномочий действующего парламента с 1 июля 2026 года. В случае принятия документа, парламент досрочно лишится своих полномочий.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на текст документа.

    Выборы в Курултай (новый однопалатный парламент) должны быть объявлены президентом в течение месяца и проведены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу. В течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая президент должен назначить вице-президента с согласия Курултая.

    Сегодня был опубликован окончательный проект новой Конституции Казахстана, в котором сказано, что срок полномочий президента - 7 лет.

    "Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", - говорится в проекте.

    Также допускается досрочное освобождение президента по состоянию здоровья. В этом случае Курултай (новый однопалатный парламент) образует комиссию, состоящую из депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины.

    Отметим, что вчера президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что референдум по новой Конституции состоится 15 марта. Эта дата может стать новым Днем Конституции в стране.

