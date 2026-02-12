İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Qazaxıstan parlamenti iyulun 1-dən səlahiyyətlərini dayandıra bilər

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 11:01
    Qazaxıstan parlamenti iyulun 1-dən səlahiyyətlərini dayandıra bilər

    Qazaxıstanın yeni Konstitusiya layihəsi hazırkı parlamentin səlahiyyətlərinə 2026-cı il iyulun 1-dən etibarən xitam verilməsini nəzərdə tutur, sənəd qəbul ediləcəyi halda parlament vaxtından əvvəl səlahiyyətlərini itirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-i sənədin mətninə istinadən məlumat yayıb.

    Qurultaya (yeni birpalatalı parlament) seçkilər prezident tərəfindən bir ay ərzində elan edilməli və Konstitusiyanın qüvvəyə mindiyi gündən etibarən iki ay ərzində keçirilməlidir. Qurultayın ilk sessiyasının açıldığı gündən etibarən iki ay ərzində prezident Qurultayın razılığı ilə vitse-prezident təyin etməlidir.

    Bu gün Qazaxıstanın yeni Konstitusiyasının yekun layihəsi dərc edilib. Layihəyə əsasən, prezidentin səlahiyyət müddəti 7 ildir.

    "Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti konstitusiya qanununa uyğun olaraq Qazaxıstan Respublikasının yetkinlik yaşına çatmış vətəndaşları tərəfindən ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səsvermə yolu ilə yeddi il müddətinə seçilir" - layihədə deyilir.

    Bundan başqa, prezidentin səhhəti ilə əlaqədar vəzifəsindən vaxtından əvvəl azad edilməsi mümkündür. Bu halda Qurultay deputatlardan və müvafiq tibb sahələrində mütəxəssislərdən ibarət komissiya yaradır.

    Qeyd edək ki, dünən ölkə Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev yeni Konstitusiya üzrə referendumun mart ayının 15-də keçiriləcəyi barədə fərman imzalayıb.

    Qazaxıstan Parlament konstitusiya
    С 1 июля парламент Казахстана сложит полномочия в случае принятия новой Конституции

    Son xəbərlər

    11:28

    Rusiyada terror aktı törətməyə cəhddə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:23

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    11:22

    AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər verib

    Maliyyə
    11:22

    Dövlət Xidməti İnsan Resurslarının İntelektual qiymətləndirmə Sistemini tətbiq edib

    İKT
    11:21

    "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri bu gün, saat 12:00-da satışa çıxacaq

    Futbol
    11:16

    Həftəsonu 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:15
    Foto

    "Trendyolmilla" ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası

    Biznes
    11:14

    "Turan Tovuz" Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti