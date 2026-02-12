Глава МИД Турции: Военная интервенция США вряд ли приведет к смене власти в Иране

Иран осознает угрозы, с которыми столкнулся после авиаударов США и Израиля в июне прошлого года, также после массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце - самых кровопролитных со времен исламской революции 1979 года.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times.

По его словам, президент США Дональд Трамп "развернул на Ближнем Востоке армаду американских военных кораблей", рассматривая военные варианты действий против Ирана после протестов.

"Они [власти Ирана] понимают, что общественные волнения во многом были вызваны экономическими трудностями", - сказал Фидан. - "Поэтому они осознают, что вопрос санкций необходимо решать".

Фидан также заявил, что в случае военной эскалации, удары США вряд ли приведут к смене действующей власти в Иране.

"Я не думаю, что это произойдет", - заявил Фидан. - "Разумеется, государственные структуры и некоторые другие цели будут поражены или уничтожены. Но политическая структура останется функционирующей".

Глава МИД Турции добавил, что администрация Трампа и Иран "должны избежать ошибок прошлого", когда региональные государства чувствовали себя исключенными из переговоров, приведших к подписанию ядерной сделки 2015 года.

"Важно, чтобы Иран сопровождал любое соглашение с США шагами по укреплению доверия с региональными партнерами… этот баланс необходим", - заявил Фидан. - "Существует значительный дефицит доверия со стороны стран региона, и устранение этого аспекта крайне важно".

Глава турецкой дипломатии считает, что и США, и Иран готовы к компромиссу ради заключения ядерной сделки, однако предупредил, что расширение переговоров с включением в них иранской программы баллистических ракет чревато "ничем иным, как новой войной".

По его словам, Вашингтон подал сигнал о готовности проявить гибкость по ключевому требованию - полному прекращению Ираном обогащения урана. Тегеран искренне стремится к достижению реального соглашения и готов принять ограничения по уровню обогащения и строгий режим инспекций, как это было в соглашении 2015 года, добавил он.

"Позитивно, что американцы, по всей видимости, готовы допустить возможность обогащения Ираном урана в четко установленных пределах", - подытожил Фидан.