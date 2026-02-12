Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий по снижению учетной ставки ФРС США

Стоимость золота в четверг утром продемонстрировала стабильность в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода статистики по безработице в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снизилась - на $3,55 относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до $5 094,95 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,25% - до $83,71 за унцию.

По данным CME Group, большинство аналитиков (94,6%) ожидают, что ФРС США сохранит ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%, остальные - снижения до 3,25-3,5%.