    Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий по снижению учетной ставки ФРС США

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 10:22
    Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий по снижению учетной ставки ФРС США

    Стоимость золота в четверг утром продемонстрировала стабильность в связи с ослаблением ожиданий по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода статистики по безработице в стране.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снизилась - на $3,55 относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до $5 094,95 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,25% - до $83,71 за унцию.

    По данным CME Group, большинство аналитиков (94,6%) ожидают, что ФРС США сохранит ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%, остальные - снижения до 3,25-3,5%.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы стоимость серебра учетная ставка ФРС США
    Gold prices stable as expectations for Fed rate cut ease
    Лента новостей