Азербайджан и Болгария расширяют культурно-гуманитарные связи

Азербайджан и Болгария обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы регионального сотрудничества и расширение взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре, обсуждения состоялись в рамках двусторонней встречи председателя комитета Анара Гулиева с министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым в ходе визита в Болгарию.

Стороны подчеркнули, что реализация проекта парка "Шуша" в городе Велико-Тырново станет важным вкладом в дальнейшее укрепление культурных и дипломатических связей между двумя странами.

Анар Гулиев также проинформировал болгарскую сторону о формате, особенностях и организационных аспектах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае текущего года в Баку, и выразил надежду на активное участие Болгарии в данном мероприятии.