    Азербайджан и Болгария расширяют культурно-гуманитарные связи

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 10:48
    Азербайджан и Болгария обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы регионального сотрудничества и расширение взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре, обсуждения состоялись в рамках двусторонней встречи председателя комитета Анара Гулиева с министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым в ходе визита в Болгарию.

    Стороны подчеркнули, что реализация проекта парка "Шуша" в городе Велико-Тырново станет важным вкладом в дальнейшее укрепление культурных и дипломатических связей между двумя странами.

    Анар Гулиев также проинформировал болгарскую сторону о формате, особенностях и организационных аспектах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае текущего года в Баку, и выразил надежду на активное участие Болгарии в данном мероприятии.

    Azərbaycan və Bolqarıstan mədəni-humanitar əlaqələri genişləndirir
    Azerbaijan, Bulgaria discuss expanding bilateral ties
