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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В структуре кредитного портфеля азербайджанских банков и кредитных организаций 37,19% кредитов по состоянию на 1 декабря 2018 года размещено в иностранной валюте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Уровень долларизации кредитного портфеля снизился на 0,61 п.п.

На 1 ноября 2018 года этот показатель был равен 37,8%, на начало 2018 года - 40,86%.

На 1 декабря объем кредитных вложений кредитных организаций составил 12 564,2 млн манатов. Из них 13,4% или 1 688,7 млн манатов являются просроченными.