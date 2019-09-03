Посол: США наращивают инвестиции в Дальний Восток

Товарооборот между Москвой и Вашингтоном составил 13,8 млрд долларов за шесть месяцев 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Он уточнил, что объем торговли между странами вырос на 14%.

По словам Антонова, бизнесмены США наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине.

"Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке", - сказал А.Антонов.