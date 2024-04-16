Глава ЦБА: Страховой сектор в Азербайджане за последние три года вырос на 34%

За последние три года активы страхового сектора в Азербайджане выросли на 34,2%.

За последние три года активы страхового сектора в Азербайджане выросли на 34,2%.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на проходящем сегодня в Баку саммите Insurtech.

"В частности, балансовый капитал страхового сектора увеличился на 7,7%. Кроме того, за последние 3 года страховые взносы в стране выросли на 67,8% до 1 млрд 223 млн манатов, а страховые выплаты - на 26,3% до 587 млн манатов. В валовом внутреннем продукте доля сектора превысила 1%. Проведенные нами оценки и сравнения на международном уровне показывают, что этот показатель можно довести до 2%", - сказал он.