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Глава ЦБА: Страховой сектор в Азербайджане за последние три года вырос на 34%

Глава ЦБА: Страховой сектор в Азербайджане за последние три года вырос на 34% За последние три года активы страхового сектора в Азербайджане выросли на 34,2%.
Финансы
16 апреля 2024 г. 11:05
Глава ЦБА: Страховой сектор в Азербайджане за последние три года вырос на 34%

За последние три года активы страхового сектора в Азербайджане выросли на 34,2%.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов заявил на проходящем сегодня в Баку саммите Insurtech.

"В частности, балансовый капитал страхового сектора увеличился на 7,7%. Кроме того, за последние 3 года страховые взносы в стране выросли на 67,8% до 1 млрд 223 млн манатов, а страховые выплаты - на 26,3% до 587 млн манатов. В валовом внутреннем продукте доля сектора превысила 1%. Проведенные нами оценки и сравнения на международном уровне показывают, что этот показатель можно довести до 2%", - сказал он.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Azerbaijan's insurance sector has grown by 34% over the past 3 years
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda sığorta sektoru son 3 ildə 34 % böyüyüb"

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