    Финансы
    • 14 января, 2026
    • 17:52
    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Страховые компании, действующие в Азербайджане, в 2025 году собрали премий примерно на 1,5 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.

    По его словам, премии 16 страховых компаний в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 11%.

    Представитель ЦБА также сообщил, что страховые выплаты в 2025 году составили примерно 923 млн манатов, что примерно на 25% превышает показатель 2024 года.

    За 2025 год в среднем на каждые 100 манатов премий пришлось 61,5 маната выплат. Годом ранее этот показатель составлял 55,6 манатов.

    Azərbaycanın sığorta bazarı 11 % böyüyüb
    Azerbaijan's insurance sector collects 1.5B manats in premiums

