Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %
Финансы
- 14 января, 2026
- 17:52
Страховые компании, действующие в Азербайджане, в 2025 году собрали премий примерно на 1,5 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.
По его словам, премии 16 страховых компаний в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 11%.
Представитель ЦБА также сообщил, что страховые выплаты в 2025 году составили примерно 923 млн манатов, что примерно на 25% превышает показатель 2024 года.
За 2025 год в среднем на каждые 100 манатов премий пришлось 61,5 маната выплат. Годом ранее этот показатель составлял 55,6 манатов.
