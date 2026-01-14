İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycanın sığorta bazarı 11 % böyüyüb

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:41
    Azərbaycanın sığorta bazarı 11 % böyüyüb

    Ötən il Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə təxminən 1,5 milyard manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə təxminən 11 % çoxdur.

    AMB rəsmisi həmçinin deyib ki, 2025-ci ildə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği təxminən 920 milyon manat təşkil edib. Bu isə əvvəlki ilə nisbətən təxminən 25 % çoxdur.

    Beləliklə, ötən il sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,3 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 55,6 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta bazarı
    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Son xəbərlər

    17:55

    OPEC 2026-cı ildə qlobal neft tələbatının artımı ilə bağlı qiymətləndirmənisini dəyişməyib

    Energetika
    17:54

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Futbolçular yorğunluq fonunda meydana çıxmışdılar"

    Futbol
    17:43

    "OPEC+" ölkələri dekabrda neft hasilatını gündəlik 197 min barel azaldıb

    Energetika
    17:41

    Azərbaycanın sığorta bazarı 11 % böyüyüb

    Maliyyə
    17:39

    Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

    Xarici siyasət
    17:38

    Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün tədbirlər planı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:37

    Meksika Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməyi hədəfləyib

    Xarici siyasət
    17:36

    Politoloq: "Azərbaycan Qazaxıstanın neft ixracında alternativ marşrutların yaradılmasında əsas rol oynayır"

    Energetika
    17:35

    İrana məxsus gəmi Xəzər dənizində qəzaya uğrayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti