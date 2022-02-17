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Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 14% В январе этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 118,234 млн манатов.
Финансы
17 февраля 2022 г. 16:17
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

В январе этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 118,234 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 16,623 млн манатов. Это на 70,8% или в 3,4 раза меньше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов собранных на страховом рынке страховых взносов было выплачено 14,1 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 54,65 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s insurance market grows by 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 14% böyüyüb

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