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Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию

Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию Стоимость золота в четверг утром стабилизировалась чуть ниже уровня в 1 795 долларов за тройскую унцию после роста днем ранее.
Финансы
8 декабря 2022 г. 09:18
Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию

Стоимость золота в четверг утром стабилизировалась чуть ниже уровня в 1 795 долларов за тройскую унцию после роста днем ранее.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Незначительному коррекционному снижению способствует укрепление доллара и ожидание очередного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,4 доллара, или на 0,19%, до 1 794,6 доллара за тройскую унцию. В среду золото подорожало на 0,9% и максимально достигало 1 800 долларов. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,64% - до 22,775 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,23%, примерно до 105,34 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. При этом в среду индекс опустился на 0,45%, что оказало золоту поддержку.

На следующей неделе состоится очередной цикл заседаний крупных мировых центробанков, в том числе ФРС США. По данным CME Group, 75% аналитиков прогнозируют повышение ставки в декабре на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.

Также ФРС обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ЦБ Джером Пауэлл. Рынки ждут подсказок о планах регулятора по ставке на следующий год, а также оценки экономической ситуации на фоне сохраняющейся неопределенности и высокой инфляции.

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Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti cüzi düşüb
Версия на английском языке Gold prices fall below $1,795 per ounce

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