Стоимость золота взлетела до нового рекорда

Цены на золото взлетели до нового исторического максимума $2 315 за унцию на фоне ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США готовится снизить процентные ставки позднее в этом году, несмотря на упорно высокую инфляцию.

Цены на золото взлетели до нового исторического максимума $2 315 за унцию на фоне ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США готовится снизить процентные ставки позднее в этом году, несмотря на упорно высокую инфляцию.

Как передает Report , об этом пишет Financial Times.

Утром 3 апреля цена на драгоценный металл составляла 2 305 долларов за тройскую унцию, впервые преодолев отметку в 2 300 долларов.

Считающееся "безопасным активом" золото подорожало на 15% с середины февраля. Рост котировок также подпитывали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке. После достижения пика золото несколько скорректировалось, торгуясь по $2 324 за унцию на 0,25% выше предыдущего закрытия.

Двое представителей ФРС заявили во вторник, что три снижения базовой ставки в 2024 году были бы "разумным" шагом, несмотря на сильные показатели крупнейшей экономики мира и ускорение потребительских цен в феврале. Золото, не приносящее процентного дохода, выигрывает от падения реальных процентных ставок с поправкой на инфляцию.

"Ожидания снижения реальных ставок остаются важным драйвером бычьих настроений на рынке золота. Пока ФРС сохраняет «голубиную» риторику, сохраняется риск еще большего падения реальных ставок в случае неожиданного всплеска инфляции", — отметила аналитик UBS Джони Тевес.