Стоимость золота достигла исторического максимума

Цена на золото в среду утром повысилась до 2 305 долларов за тройскую унцию, впервые преодолев отметку в 2 300 долларов.

Цена на золото в среду утром повысилась до 2 305 долларов за тройскую унцию, впервые преодолев отметку в 2 300 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на на 1,01%, до 2 304,8 доллара за тройскую унцию, а майского фьючерса на серебро - на 2,15%, до 26,48 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает обновлять рекорды на фоне ряда факторов. С одной стороны, поддержкой по-прежнему служат ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит учетную ставку в текущем году. По данным CME Group, около 97% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в мае на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а в июне около 64% допускают снижение ставки.

Золото чувствительно к монетарной политике Федрезерва, так как это отражается на стоимости доллара, которая влияет на цену золота. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает золото.