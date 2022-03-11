О нас
Аудио новости

Стоимость золота составила ниже 2 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота составила ниже 2 тыс. долларов за унцию Стоимость золота в пятницу утром незначительно снизилась, составив ниже 2 тыс. долларов США за тройскую унцию. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг России и Украины.
Финансы
11 марта 2022 г. 10:00
Стоимость золота составила ниже 2 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота в пятницу утром незначительно снизилась, составив ниже 2 тыс. долларов США за тройскую унцию. Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг России и Украины.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 8,1 доллара США, или на 0,4%, до 1 992,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,48%, до 26,13 доллара за унцию.

В начале недели золото в основном дорожало, за два дня его стоимость выросла суммарно на 3,9%. Драгоценный металл рос в цене как актив-убежище на фоне усиления геополитических рисков. Позднее трейдеры стали постепенно возвращаться к риску, сохраняя при этом осторожность.

Золото продолжает получать поддержку и как инфляционный хедж на фоне ускорения инфляции в США, опасения по поводу стагфляции растут, отмечают аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal. Так, годовая инфляция в стране по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% месяцем ранее, что стало максимальным показателем с января 1982 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gold prices drop below $2,000 per ounce

Другие новости из категории

В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов
В Казахстане зафиксировали дефицит наличных долларов
11 марта 2022 г. 10:26
Курс доллара продемонстрировал разную динамику к евро и иене
Курс доллара продемонстрировал разную динамику к евро и иене
11 марта 2022 г. 10:15
Moody's понизило рейтинги Москвы и 12 субъектов России
Moody's понизило рейтинги Москвы и 12 субъектов России
11 марта 2022 г. 10:06
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.03.2022)
11 марта 2022 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2022)
11 марта 2022 г. 09:51
Биржи в США закрылись умеренным снижением на фоне ситуации вокруг Украины
Биржи в США закрылись умеренным снижением на фоне ситуации вокруг Украины
11 марта 2022 г. 04:46
Фьючерсы на газ в Европе подешевели почти на 15%
Фьючерсы на газ в Европе подешевели почти на 15%
11 марта 2022 г. 00:38
Центробанк провел проверки в трех страховых и одной перестраховочной компаниях
Центробанк провел проверки в трех страховых и одной перестраховочной компаниях
10 марта 2022 г. 17:48
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
10 марта 2022 г. 17:36
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано ценных бумаг на 9 млрд манатов
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано ценных бумаг на 9 млрд манатов
10 марта 2022 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi