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Стоимость золота снизилась на 2% на данных протокола ФРС США

Стоимость золота снизилась на 2% на данных протокола ФРС США Стоимость золота в четверг вечером снизился на 2% после публикации в среду протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
6 января 2022 г. 19:32
Стоимость золота снизилась на 2% на данных протокола ФРС США

Стоимость золота в четверг вечером снизился на 2% после публикации в среду протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижалась на 2,01%, или на 36,75 доллара США, до 1 788,35 доллара за тройскую унцию.

Американский регулятор в среду опубликовал протокол декабрьского заседания, где подчеркнул, что может прибегнуть к более скорому повышению процентной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления. Федрезерв также отметил, что программа выкупа активов может завершится уже в середине марта, хотя ранее члены ФРС полагали, что она завершится к июню.

Золото чувствительно к политике Федрезерва, так как это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках драгоценного металла.

В среду доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) выросла до 1,7% с 1,649%, в четверг показатель продолжил подниматься и теперь составляет 1,732%. Доходность госбондов США и цена золота, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Несколько влияет на торги и волатильность мировых фондовых рынков. Так, биржи Азии закрылись в четверг в основном снижением, которое достигало 2,9%, индексы Европы опускаются на 1,1-1,7%, фондовые биржи США — на 0,5-1%.

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